Universitario perdió 1-0 en su visita a Cerro Porteño. A pesar que apuraron al rival, no anotaron en la Nueva Olla de Asunción y se despidieron de la Copa Libertadores.

Con esto, a los Merengues solo le queda por luchar el torneo local. Si bien este era el objetivo de Gregorio Pérez, la idea era avanzar lo más posible internacionalmente.

La serie, hay que decirlo, estuvo pareja. De todos modos, la valoración para la U tuvo distintas aristas. Unos los alabaron por competir, mientras otros los liquidaron por perder.

A este último grupo pertenece Eddie Fleischman que durante todo el partido estuvo señalando los errores de la U. Su conclusión fue una de las más duras.

El balonazo frontal por arriba facilita la tarea defensiva de Cerro. Ese no es el camino, creo, para la U. Tiene que buscar por bandas y por abajo. Restan 20' nada está dicho. #CopaLibertadores — EDDIE FLEISCHMAN (@E_FLEISCHMAN) February 12, 2020

"No compitió mal, pero no pudo superar a un rival regularón que fue mejor en el saldo de los 180'", escribió en su Twitter el Colorado. "No era para que arranque Millán", señaló en otro momento.

Así, el periodista radial de Voces del Fútbol opinó sobre lo acontecido en la Copa. La U se fue y ahora tendrá que mirarla por televisión. Solo les queda luchar por el torneo local.

Hasta aquí llegó @Universitario. No compitió mal, pero no pudo superar a un rival regularón que fue mejor en el saldo de los 180'.

Jueves debe confirmarse que en la siguiente fase @CCP1912oficial y @BarcelonaSC definirán cuál seguirá en competencia. #CopaLibertadores. — EDDIE FLEISCHMAN (@E_FLEISCHMAN) February 13, 2020

De acuerdo. Repito lo que dije antes en @FullDeporte_PE live: este partido no era para q arranque Millán. No tiene ritmo internacional salvo cuando se sueltan marcas.

En el gol hubo pasividad en la marca. https://t.co/d0CZw8Uupi — EDDIE FLEISCHMAN (@E_FLEISCHMAN) February 12, 2020 Uyyy en minutos lograron callarlos a todos, que público educado el paraguayo �� — EDDIE FLEISCHMAN (@E_FLEISCHMAN) February 12, 2020

