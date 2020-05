Francescoli sobre Scocco: "Él nos pidió tiempo"

Se habla, se especula, pero nadie sabe cuando va a volver el fútbol en Argentina. Hay muchos futbolistas a los que se le vence el contrato en las próximas semanas, meses. Uno de ellos es Ignacio Scocco, delantero de River que manifestó su deseo de retirarse en Newell's, club del que es hincha.

Enzo Francescoli, manager de River, dialogó hoy en 90 Minutos y contó cuál es la situación del futbolista: "Todavía tiene contrato. Yo creo que por como se están dando las cosas no hay ninguna necesidad de apurar la deccisión de Scocco porque no sabemos cuando va a volver el fútbol. Él le pidió eso (tiempo) primero al técnico y estuvimos de acuerdo a que él lo resuelva. Hoy no necesitamos que nos diga ya la decisión que tomó porque no sabemos cuando va a volver a jugar".

"SCOCCO NOS PIDIÓ UN TIEMPO PARA DECIDIR SU FUTURO Y NO NECESITAMOS QUE NOS RESPONDA YA"#90MinutosFOX - Enzo Francescoli se refirió a la renovación del ex Newell's. pic.twitter.com/YqdrUifRH1 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 14, 2020

Sobre el presente económico del elenco de Núñez, explicó: "Yo no estoy tan empapado del andar económico diario del club. Se que una de las cosas que siempre hablé con Rodolfo es que se podían hacer las cosas de dos maneras. Hacer toda la gestión, pero yo se lo traslado a finanzas y ellos avanzan. Porque lo mejor sería tener un presupuesto y manejar todo desde ahí, pero en un club donde no es una sociedad es muy difícil".

Al poco tiempo que llegó Enzo a esta nueva función, llegó Marcelo Gallardo. Él lo eligió: "Fue pura intuición. Después el mérito es de Marcelo. Desde que nos juntamos un día con Rodolfo, me planteó su idea de lo que quería para River y yo le expliqué cuál era mi idea de fútbol, de lo que había que cambiar. Siempre hubo una forma de trabajar muy cómoda, siempre me escucharon".

"CUANDO SE VAYA GALLARDO NO SERÁ FÁCIL ENCONTRAR SU REEMPLAZANTE"#90MinutosFOX - Enzo Francescoli y el futuro de River post Muñeco. pic.twitter.com/1CdFBh514X — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 14, 2020

"Yo no pienso en el post Gallardo porque soy así. Así es el fútbol. Si se acerca el fin del contrato de Marcelo y él me plantea que se va, ahí me pondría a pensar. No sé cuando esto va a suceder. Y como no lo sé, tampoco sé quién va a ser el técnico en ese momento", cerró.

