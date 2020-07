No hubo acuerdo: Vélez le subió más a la cifra para irse de la Dimayor

Actualización tema Vélez - @Dimayor : “Orduz: no se arregló el tema, no aceptó lo que se le ofrecía, pidió mucho, entonces vamos a la Asamblea” Es decir: Este viernes de no renunciar, se le despedirá y se le dará lo que dice la ley. Se les dijo, se les advirtió, se les recomendó.