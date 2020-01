Millonarios debutó con derrota por 1-2 ante el Deportivo Pasto en la Liga BetPlay y el técnico Alberto Gamero mostró su molestia con las decisiones arbitrales.

El técnico se refirió a la polémica jugada en la que fue amonestado Jhon Duque injustamente y además se perdieron 10 minutos de juego que terminaron afectando a los 'embajadores' que estaban en busca del empate.

“No creo que lo del VAR vuelva a pasar porque la verdad fue mucho tiempo, no tiene que durar tanto. Para el ganador es bueno, para el perdedor no. El desespero para nosotros fue mayor todavía. Se paró diez minutos el partido y no dieron más tiempo", comentó Gamero con molestia.

Sobre el juego de su equipo, el entrenador no se mostró preocupado y aseguró que ante el partido amistoso contra Alianza Lima se vieron cosas positivas y el juego contra el Pasto fueron más errores propios.

“Me duele porque perdimos, pero la preocupación no me ronda la cabeza porque jugamos un gran partido con Alianza Lima. Cometimos errores y en los momentos cuando mejor estábamos jugando, Pasto nos hace el primer gol, luego el segundo y ya con un 2-0 nos tocó remar. Valoro el esfuerzo que hicieron, las ganas que tuvieron de empatar el partido", dijo Alberto.

90’ Termina el partido en El Campín. Millonarios 1 - 2 Pasto. El próximo juego será frente al Cúcuta en condición de visitantes. pic.twitter.com/2sjF0yqsGG — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 27, 2020

El próximo juego para Millonarios será el jueves 30 de enero ante el Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander a las 8:10pm.

