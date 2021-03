German Carty: "Ahora los jóvenes paran más con el celular":

Germán Carty entró a la historia del fútbol peruano luego de ser el goleador y campeón de la Copa Sudamericana 2003 con Cienciano. El delantero peruano de extensa trayectoria y físico impecable tiene autoridad para hablar sobre profesionalismo en el fútbol.

En entrevista a El Bocón, el 'Avestruz' fue crítico con los futbolistas jóvenes de estos tiempos: "Yo me dedicaba a lo que quería, el fútbol. Solo pensaba en mi familia. Tuve una línea profesional correcta. Era de los futbolistas que me quedaba a entrenar más de la cuenta. Ahora, los jóvenes, ni se estiran al terminar las prácticas. No son profesionales a carta cabal, más paran con el celular".

"Nunca tuve una operación o lesión grave. Todo era buena alimentación y cabeza. ¿Mira al chico Beto Da Silva? Se lesiona rápido. ¿Qué hará en el entrenamiento invisible? De repente mucho desarreglo. Mucho ampay, después vienen las consecuencias. En algún momento te vas a romper. Ahora, los chicos, ni caer saben. Yo tenía elasticidad", agregó.

Carty fue parte de la selección peruana que estuvo cerca de clasificar al Mundial Francia 1998. Fue titular en algunos partidos y anotó el recordado tanto con el que la selección remontó a Uruguay en Lima por 2-1, con su tanto y el de Roberto Palacios.

En clubes, Germán jugó en los tres grandes del fútbol peruano, además de diversos equipos de Primera División.

