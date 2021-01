Lapadula: "Sé que Cristal jugó la final con la U y Alianza Lima descendió"

Gianluca Lapadula tuvo sus primeros partidos con la selección peruana en noviembre cuando ingresó ante Chile y fue titular ante Argentina en el Estadio Nacional, donde además cantó por primera el himno nacional.

En entrevista a RPP, el delantero peruano fue consultado sobre el presente del fútbol peruano y Lapadula respondió: "Mi familia no es hincha de ningún equipo. Sé del fútbol peruano que el último Sporting Cristal es campeón que jugó final contra la U y que Alianza Lima descendió".

Ante Argentina, Gianluca Lapadula usó la camiseta número 9 que habitualmente es para Paolo Guerrero, pero ante su ausencia por lesión, el delantero que milita en Benevento portó su mica.

"El 9 es el número de Paolo Guerrero. A mí no me interesa si uso otro número. Siempre he jugado con el 9, 10, creo que 13 cuando estaba pequeño, pero creo que no es importante, lo importante es ganar", agregó Lapadula en otras de las respuestas.

