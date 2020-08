Gio Simeone y su obsesión con la Selección Argentina: "Desde que fui, no quise pensar en otra cosa"

Giovanni Simeone la está rompiendo toda en Italia. Titular indiscutido en el Cagliari, usó la pausa que impuso el coronavirus para potenciarse y lo demostró con goles a montones.

En diálogo con Diario Olé, habló sobre su presente y sus sueños a futuro, siendo mencionada la chance de jugar la Champions League.

De igual manera, él dejó en claro cuál es su verdadera obsesión: "Está en mi cabeza desde el día que llegué a Europa, y hasta que se termine mi carrera voy a estar siempre con los ojos apuntados ahí y a la Selección Argentina. Desde el día que fui a la Selección no quise pensar otra cosa que en volver".

Sobre jugar para su país, agregó: "Siempre me sentí en condiciones de estar. Obviamente es difícil porque tenés que ganártelo. Me siento preparado y con muchísimas ganas de volver. Cada vez que hago un gol, lo único que pienso es estar de vuelta en la Selección. Muchas veces pienso más en la Selección que en los propios partidos acá, quiero volver a sentir eso".

Y recordó sobre su debut: "Increíble, no es fácil. No me voy a olvidar nunca ese primer partido y el último que entré y le di el pase a Dybala para su primer gol".

Sobre la gran cantidad de delanteros que compiten por un puesto con la celeste y blanca expresó que "siempre fue así", y aclaró: "No pienso rendirme, voy a luchar todos los días, todos los partidos para que algún día digan está Simeone, está Lautaro... Tengo ganas de que algún día pase eso también".

Y para cerrar, contó que siente ir por buen camino: "Hacer 12 goles en Cagliari y repetirlo en el fútbol italiano por cuatro años no es fácil. Sé que estoy haciendo bien las cosas. Y voy a seguir por este camino. No creo que mi objetivo sea esperar un llamado, mi objetivo es seguir insistiendo y así va a llegar".

