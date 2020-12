Pity Martínez sobre su gol a Boca: "Estaba todo acalambrado, pero me olvidé"

Uno de los contenidos más virales que generó el Club Atlético River Plate celebrando que pasaron dos años de la final ganada ante Boca en Madrid fue juntar a los protagonistas de aquel evento para que charlen entre ellos.

En YouTube, subieron un video de casi siete minutos en los que Gonzalo Martínez e Ignacio Fernández recordaron lo sucedido aquel 9 de diciembre del 2018.

En ese contexto, el Pity comenzó diciendo: "Creo que somos inconscientes de lo que hemos vivido y de las cosas que logramos. A veces me pongo a recordar cosas que son increíbles".

Luego, reveló un detalle inédito previo a su corrida que quedó en la historia para anotar el tercer gol: "Antes del corner le dije a Biscay y Buján que estaba todo acalambrado. Y me dijeron que faltaban pocos minutos. Cuando vi pasar la pelota, me fui inconscientemente para adentro".

Y siguió: "La agarró Juanfer y le dije que no le erre porque me iba sólo. Y justo un defensor se comió el amague del taco. Nunca me acordé de que estaba acalambrado, escuchaba el grito de ustedes y de los hinchas".

