Gonzalo Núñez cuestionó a Carvallo en el segundo gol de Cantolao: "Es chato"

Universitario cayó 3-1 ante Cantolao en la segunda fecha de la Liga 1. Los cremas sumaron su segundo partido sin ganar en la temporada y hay preocupación por el juego del equipo dirigido por Ángel Comizzo.

Para el conductor de Exitosa Deportes, Gonzalo Núñez, José Carvallo tiene responsabilidad en el segundo tanto de Cantolao por no tener más estatura y salir a cortar o agarrar el balón.

"Ahí está el metro ochenta. Altura, hermano. Tiene dudas porque es chato, tiene miedo de salir por su tamaño. No tiene confianza en el juego aéreo. En la final se comió el gol así, ahora se come un gol de cabeza, en el primero no tuvo nada que ver, el segundo se lo hacen por chato".

"Sigamos con la tendencia del fútbol mundial, hoy todos los arqueros son platanazos. El segundo gol se lo come todito Carvallo. Es por altura, si eres chato no sabes si salir o no. Para un arquero alto es más fácil salir a cortar. José Carvallo me dijo en mi cara que mide 1.80"", agregó el periodista en el prgrama Exitosa Deportes.

El próximo encuentro de Universitario será el 4 de abril ante UTC de Cajamarca. Los cremas no ganan desde el 30 de noviembre del 2020 cuando vencieron 2-0 a Binacional.

