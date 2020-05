Guerrero tiene remplazo: "Si no puede ser en la selección de mi país, que sea en la de Perú"

Paolo Guerrero es el goleador histórico de la Selección Peruana. Él no solo es el mejor jugador de la Blanquiroja del momento, sino también uno de los más importantes en la historia del fútbol de este país.

Hay un tema con el Depredador y es que tiene 36 años. A esa edad, la mayoría de jugadores ya está retirado o al borde del retiro. Si bien el Pistolero vive uno de los mejores momentos de su carrera esto no será eterno.

Por todo esto, siempre se habla de quien podría remplazarlo. Raúl Ruidíaz no demostrado mucho nivel y Gianluca Lapadula tendría que hacer tramites y conversar con Ricardo Gareca.

En el medio local, también hay opciones. Beto da Silva y Aldaír Rodríguez podrían ser. De todas maneras, hoy asomó un extranjero que sería capaz de nacionalizarse. Hablamos de Jonathan Dos Santos.

Jonathan Dos Santos a Ovación fe Uruguay: “Si me quieren nacionalizar para que juegue en la selección peruana, lo haría. Si no puede ser en la selección de mi país, que sea en la de Perú”. pic.twitter.com/32jjAw3U3d — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) May 5, 2020

"Si me quieren nacionalizar para que juegue en la selección peruana, lo haría. Si no puede ser en la selección de mi país, que sea en la de Perú", manifestó el uruguayo que parece no tener muchas esperanzas de ponerse la celeste.

Así, el delantero de 28 ilusiona a algunos hinchas de la Selección. Hay que decirlo, en los pocos partidos que jugó este año, mostró un nivel superlativo ¿Podría ser el tan ansiado remplazante de Guerrero?

