Habló Centurión: desde el sueño de jugar un Mundial al llamado de Boca

Ricardo Centurión estaba en su mejor nivel meses antes de la Copa del Mundo de 2018. Hasta se habló que podría integrar la lista convocatoria de Jorge Sampaoli sin haber tenido minutos en el ciclo. Su mejor versión tal vez la haya logrado en el Boca de Guillermo Barros Schelotto, donde pudo tener un segundo ciclo pero la tiró por la borda minutos antes de firmar.

Este miércoles, el por ahora futbolista de Vélez, termina su contrato en unos días y volverá a ser jugador de Racing, habló de todos los temas. Entre ellos, se refirió a la Selección Argentina, de la que todavía no se olvidó a sus 27 años, en una entrevista con la Oral Deportiva: "Me arrepiento de no haber terminado el colegio y es una cuota pendiente que tengo y sueño con un jugar en la selección y un mundial, algo que no se me dio boludeces mías aún pero se que lo voy a lograr. No me quiero guardar nada, como dije antes".

"El mayor orgullo para mi y para Melody será que el día de mañana llegue a la selección, que me vaya bien y jugar un mundial, porque ese es mi sueño. Mi novia siempre me decía que yo podía hacer lo que me proponga y me apoyaba", manifestó. Además, agregó: "Estuve cerca en el 2018 de ir al Mundial pero evidentemente nunca me daba cuenta de lo que estaba por lograr y con lo que yo hacía, me mataban en todos lados".

Por otra parte, habló de Boca: "De Boca no tengo más nada que decir, el hincha y los dirigentes actuales saben lo que pienso y siento por el club, creo que no hace falta mas nada y está todo dado. Después obviamente que lo que venga estará muy bien pero siempre será especial Boca. Con Román tengo contacto, hasta he pateado alguna pelota con él y esas son cosas que te quedan para toda la vida, le deseo un hermoso cumpleaños de paso. Estoy tranquilo y si se da, lo tomeré como que es el momento y sino, son cosas de la vida".

Hasta reveló que llamaron desde el Xeneize: "Me llamaron de Boca, no Riquelme directamente pero si gente que trabaja en el club, para ver la situación de mi contrato y saber un poco más del contexto. Con Beccacece no hablé nunca aún pero siempre digo que me gusta mucho su idea de juego".

