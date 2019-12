Habrían forzado a Osorio a retractarse de anunciar fichajes no firmados

Pero este sábado, el estratega declaró al diario Colombiano que no debió haber hecho tales revelaciones en radio:

“La verdad es que me apresuré en afirmar esas contrataciones. Pensé que ya era un rumor a voces. Me equivoqué y está muy mal de parte mía haber hecho esas declaraciones sin tener la certeza de que habían sido contratados y por eso me disculpó”.

Pero el mismo presidente ‘verdolaga’ Juan David Pérez dio a entender con sus palabras que las declaraciones de Osorio fueron presionadas desde la cúpula del club.

“Yo respondo por negocios firmados y exámenes médicos aprobados como debe ser, y Nacional solo informa lo oficial. Como presidente me corresponde informar solo lo que es oficial cuando haya acuerdos con los clubes y con los jugadores”, indicó el directivo.

Pérez recordó que el famoso fichaje fallido del talentoso Giovanni Moreno, cuyo regreso desde China alcanzó a ser anunciado y al final no se dio.

#VozVerdolaga | ��Nuestro presidente, Juan David Pérez, habla acerca de período de transferencias y sus implicaciones. #SomosLaPasión �� pic.twitter.com/byHpmp2I6O — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 21, 2019

Deinner Quiñones, procedente del Independiente Medellín, fue la única contratación confirmada por Atlético Nacional este sábado.

Lee También