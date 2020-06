James confirmó si le dijo a Queiroz que solo jugaba de titular en la Selección

La voz de James Rodríguez siempre es una de las más esperadas en el mundo del fútbol colombiano y la Selección ya que no son muchas veces las que habla cuando no está con el equipo nacional, pero esta vez, en entrevista con el Gol Caracol, habló de todo lo que le ha pasado últimamente.

Una de las mejores relaciones que hay en el fútbol, sin duda alguna, es la de James y la Selección Colombia. Por esto, no dejó de ser curioso cuando se generó el rumor de que el jugador no venía al país, si Carlos Queiroz no garantizaba su titularidad.

"Con Carlos siempre se habla, pero nunca dije eso. Él sabe de mi mentalidad y las ganas que tengo de jugar con la selección. Quiero siempre ayudar y que la Selección esté al máximo nivel. Esa ha sido mi mentalidad siempre, poner en la selección en lo más alto. Jugar por el pueblo y ponerme esa camiseta amarilla, me eriza la piel. Por eso quiero ser siempre el mejor cuando me convocan".

Además, confirmó también la vez en que sí decidió quedarse en el equipo blanco, en vez de irse a la Selección, pero confiesa que no sirvió de mucho: "En su momento quizás pensé que eso iba a mejorar la situación para poder jugar más, pero no fue muy positivo. Mi compromiso con la selección siempre ha sido 100%. Quiero ser el mejor siempre y me hace mucha falta jugar con la selección. Espero poder estar pronto ayudando a la tricolor".

Finalmente, habló sobre su físico que tanto lo afectó en el Mundial de Rusia 2018: Las lesiones hacen parte del deporte y más del fútbol. En el Mundial de Rusia llegué con muchos partidos con el Bayern y eso me pasó factura. Pero de todo se aprende, ahora me siento muy bien. Físicamente estoy mejor que nunca. He cambiado muchísimo en lo profesional. Cada día que pasa aprendo más cosas y eso me encanta. Soy muy curioso con mi profesión porque quiero mejorar en todo sentido. Cada día quiero ser mejor".

