Murrugarra tras llamado a la selección peruana: "Nunca supe que me seguían"

Ricardo Gareca dio a conocer la lista de convocados para el primer microciclo del año de la selección peruana. Entre los nombres sorprendió la presencia de Jorge Murrugarra, de buena temporada en Ayacucho FC y hoy jugador de Universitario.

En entrevista a RPP, Jorge fue sincero y reconoció que no se esperaba una convocatoria: "Me enteré de la convocatoria cuando me llamó mi hermana. Me quedé sorprendido. Nunca supe si me seguían desde la selección”.

“Creo que son metas que los futbolistas se trazan, sé que en mi posición hay muy buenos jugadores, así que es una razón para preparase mucho más", agregó el volante que ya fue parte de la selección peruana Sub 23.

Los objetivos a corto plazo de Jorge Murrugarra es dejar una buena impresión en la selección peruana y una posible convocatoria a lista final para los encuentros ante Bolivia y Venezuela, además de ganarse el puesto de titular en el equipo crema.

#SelecciónPeruana ���� | ¡PENSANDO EN LAS ELIMINATORIAS! Se anunció la convocatoria de jugadores locales para el primer microciclo de la selección peruana. Erinson Ramírez, Jorge Murrugarra, Christopher Olivares y Josué Estrada son las novedades de la lista. pic.twitter.com/j97ciDuBoB — Los Palos Son Así (@lospalossonasi) February 17, 2021

Debido a que Universitario disputará la Copa Libertadores y la Liga 1 de manera simultánea, Jorge tendrá muchas posibilidades de jugar, aunque como refuerzo, se espera que sea titular indiscutible.

Lee También