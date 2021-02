Juan Carlos Oblitas recomendó a seleccionado jugar en el fútbol peruano

Jefferson Farfán todavía no tiene equipo y aunque él manifestó su deseo de jugar en una liga de sudamérica, Juan Carlos Oblitas y Ricardo Gareca no ven drama en la posibilidad de que el delantero fiche por un equipo del fútbol peruano, agregando que eso no hará que quede fuera de la selección peruana.

“No he hablado con él por este tema. Él estaba yendo a la Videna con los de la MLS y con su entrenador personal. Pienso exactamente lo mismo que Ricardo. Un jugador con su trayectoria, y con todo lo que ha ganado en el fútbol, y tiene la posibilidad de jugar en el medio, sería ideal para él porque eso le permitiría reinsertarse en el fútbol. tener actividad y, si le sale algo para afuera y él lo desea, bienvenido sea”, dijo Oblitas en entrevista a RPP.

��️ Juan Carlos Oblitas en @RPPNoticias sobre Jefferson Farfán: "Yo estoy de acuerdo con Ricardo (Gareca). Un jugador de su trayectoria, con lo que ha ganado, si tiene la posibilidad de jugar en el Perú, sería ideal".@RPPDeportes — Fútbol Como Cancha - Oficial (@RPPDeportes) February 12, 2021

Aunque Jefferson no tenía equipo, fue titular en los encuentros ante Paraguay y Brasil por las dos primeras fechas de las Eliminatorias. Tuvo un mejor rendimiento en el segundo partido, en el cual se lesionó y hasta ahora no tiene minutos oficiales.

Con Alianza Lima en segunda división, la posibilidad de que Jefferson Farfán se vuelva a poner la camiseta de Alianza es complicada, debido al elevado sueldo del jugador que no está en contexto del presupuesto blanquiazul para esta temporada.

El único equipo que manifestó interés concreto en contar con Jefferson, es Deportivo Municipal, quien a través de su gerente y del técnico Franco Navarro, indicaron que la Foquita tiene las puertas abiertas del club donde dio sus primeros pasos en el fútbol.

