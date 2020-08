La defiende: Alexandra Horler justificó actuación de Vania Torres acusada de racista

El fin de semana Vania Torres fue tendencia. La surfista nacional había hecho un polémico video representando a una mujer andina y después de había mostrado limpiándose la cara.

La críticas para la medallista panamericana llegaron por montón. La señalaron de racista por hacer lo que se denomina "blackface" y también por asociar la blancura con lo pulcro.

Ella, solo horas después, perdió auspiciadores, fue denunciada y pidió disculpas. Un video suyo antiguo hablando de la anotomía de los peruanos terminó de sepultarla.

A pesar de todo esto, algunos la defendían. Este fue el caso de Alexandra Horler, quien a través de historias de instagram le dedicó unas palabras a sus seguidores.

Aseguró que "las serranas" son parte de la realidad del Perú y representarlas no estaba mal. Además, sostuvo que tienen muchos valores como la artesanía y su vestimenta.

Además de esto, en twitter también señalaron otra declaración de Horler: "Hasta ahora no entiendo por qué tanto escándalo, yo también me he disfrazado de serranita en el colegio". Así, Alexandra quedó también expuesta a las críticas. ¡Polémica!

Alexandra Horler justificando el racismo en el caso de Vania Torres (programa “En Exclusiva! Con Laura Borlini): “hasta ahora no entiendo por qué tanto escándalo, yo también me he disfrazado de serranita en el colegio” ����‍♀️ — Alejandro* (@AlejVillalobos) August 19, 2020

