La dirigencia de River lo separó del plantel y ahora se irá libre a mitad de año

Una vez comenzada la pretemporada, en River a muchos les sorprendió la ausencia de Kevin Sibille entre los futbolistas que viajaron para ponerse a punto bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. Pese a no tener el mayor de los rodajes defendiendo de forma oficial la camiseta del Millonario, el futbolista siempre había estado en consideración del Muñeco para jugar varios encuentros. ¿Qué pasó?

En diálogo con TyC Sports, realizando unas declaraciones más que llamativas y comprometedoras a la vez, el defensor central aseguró que, a poco de retomar los entrenamientos a principios de este 2020, desde la dirigencia le confirmaron mediante una breve charla que él sería apartado del plantel profesional

Luego de haberse formado en River como profesional, Sibille quedará libre a mitad de año (Foto: Getty)

Explicando que el encargado de darle la sorpresiva y contundente noticia fue el mánager del elenco de Núñez, Sibille rememoró: "Tuve una charla con Enzo (Francescoli) el día anterior a presentarme a entrenar en la que me dijo que era una decisión dirigencial separarme. No entendía mucho la situación porque cuando negocié mi renovación, quedó todo a la deriva".

Saltando a la dificultad que le representaría a cualquier deportista profesional ser apartado del resto de sus colegas y pasar a trabajar por su propia cuenta y en completa soledad, el futbolista, que se irá libre a mitad del presente año, manifestó: "Es duro porque no se hace fútbol, no tenés a tus compañeros, no hay vestuario y ni siquiera podés compartir mates, todo se hace más complicado".

Confirmando que en su momento arribaron varias ofertas en busca de sus servicios, Kevin, relatando su doloroso momento, cerró: "En una reunión habíamos acordado que le iba a dejar al club un porcentaje de mi pase ante una salida. La propuesta llegó del exterior, se la comunicamos a River y ahí cambiaron las condiciones en las que habíamos quedado, por lo que el club español decidió no terminar negociando en los términos que River quería".

