La foto del recuerdo que estalló todo: Leonel Ávarez vs. Frank Rijkaard y Marco van Basten

Frank Rijkaaed, Marco van Basten(Milan) and Leonel Álvarez8, Geovanis Cassiani5 (Atlético Nacional)

TOYOTA European and South American Cup

1989 Intercontinental Cup

Milan (Italy) vs Atlético Nacional (Colombia)1-0

at Tokyo in Japan on 17 Dec 1989

Photo by Masahide Tomikoshi pic.twitter.com/r51mYsySkQ