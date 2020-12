La frase de Juanfer Quintero que va a destruir el corazón del hincha de River

Juan Fernando Quintero se convirtió en ídolo de River después de su épico gol ante Boca, en Madrid, en la final más importante de la historia del fútbol, la de la Copa Libertadores en 2018. Actualmente, el futbolista se encuentra alejado del Millonario porque decidió continuar su carrera en otro país.

En diálogo con el Pollo Vignolo en F90, el crack de Colombia aseguró que no extraña al Millonario porque considera que es un ciclo terminado: "Voy a ser muy sincero. Hay ciclos que se cumplen. Hay que agradecer. No extraño, cierro un ciclo muy bonito de mi vida como futbolista y me quedo con los mejores recuerdos".

Igual, Juanfer le pidió disculpas a los hinchas de River por cómo se fue: "No fue una despedida como quería, pero son situaciones que se presentan que uno tiene que hacerse cargo. Si me fui mal, como dice mucha gente, le pido disculpas, no intenté hacerle mal a nadie. Yo amo a River y me quedo con los momentos más bonitos de carrera".

También, Quintero habló de Marcelo Gallardo: "Me dio muchos consejos, hasta el último día. Recuerdo que llego a River y llego con un poco de peso arriba, Marcelo me dijo que me tenía que preparar. Gallardo hasta el último momento me aconsejó. Lo hablamos como personas normales, no como entrenador y jugador".

Sin dudas, Juanfer deja recuerdos inolvidables en todo River, quienes confían en que algún día volverá al Monumental.

