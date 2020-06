La imperdible anécdota de Bergessio con Simeone: "Un loco hermoso"

Antes de cumplir casi nueve temporadas en el Atlético Madrid, Diego Simeone empezó a formarse como director técnico en el fútbol argentino.

Fue campeón del Torneo Apertura 2006 con Estudiantes, levantó el Torneo Clausura 2008 con River y también tuvo breves pasos por Racing y San Lorenzo. Estuvo en tres de los cinco grandes en sus comienzos como DT, realmente una locura si se dimensiona eso.

�� "Estábamos tomando un café con Simeone y en la mitad de la charla te mostraba un planteo táctico usando una medialuna"



- Gonzalo Bergessio en @FOXSportsArg ✍ pic.twitter.com/9UkIFMun5c — Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 18, 2020

En el Ciclón tuvo a sus órdenes a Gonzalo Bergessio, quien después también lo dirigió en el Catania de Italia, que fue su primera experiencia en el fútbol europeo.

Este jueves, justamente el hoy delantero de Nacional de Montevideo contó cómo es Simeone puertas adentro y lo ejemplificó con una anécdota.

"La verdad que una locura el Cholo. Tenía una locura por el fútbol... estaba tomando un café, agarraba la medialuna y te ponía la cancha en la mesa. Eso es verdad porque lo hacía. Un loco hermoso", manifestó en una entrevista con 90 Minutos de Fútbol.

"La pasión que le mete a esto creo que lo hizo tener ese plus en un equipo como el Atlético Madrid. En Catania recién estaba empezando en Europa. Me pone muy contento por él, por el Mono, por el profe Ortega. Me gusta mucho que le vaya bien", sentenció.

"SIMEONE ESTÁ LOCO POR EL FÚTBOL"#90MinutosFOX - Gonzalo Bergessio describió al Cholo y elogió a su cuerpo técnico. pic.twitter.com/yubS9uDxjv — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 18, 2020

