Pese a que cerró el mercado de pases, sigue la duda sobre el futuro de Nacho Piatti. Boca lo buscó como reemplazante de Alexis Mac Allister, pero no llegó a tiempo para iniciar negociaciones.

El que si pudo es San Lorenzo y, supuestamente, ya había autorización tanto por parte de Montreal Impact como del jugador. Todo indicaba que el volante volvería a jugar en el club de Boedo.

Pero parece que eran únicamente rumores y el futbolista salió a decir cuál será su futuro. Su respuesta no fue la esperada por nadie.

"Desde que llegué aquí en 2014, se ha dicho cada año que me iré. Todavía estoy aquí. Todos dijeron que ayer estaba en Argentina, pero no", declaró en una entrevista con TVA Sports de Cánada.

Y sentenció para no dejar más dudas: "Montreal es mi segundo hogar. Es cierto que un día me iré pero no ahora".

De esta manera, queda totalmente descartada su vuelta al Ciclón y, ni hablar, de su posible llegada al Xeneize. Con 34 años, Nacho seguirá disputando la MLS.

