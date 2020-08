La reacción de Vignolo y Ruggeri cuando Emiliano Martínez dijo que se les anima a Andrada y Armani

Después de diez años de ser casi descartado, ser seis veces prestado a seis equipos diferentes, Emiliano Martínez disfruta del momento que más soñó en toda su carrera profesional y que recién pudo cumplir a los 27 años a pura perseverancia.

El pasado fin de semana, el argentino se consagró campeón de la FA Cup en Arsenal y es una de las grandes figuras del equipo inglés en la reanudación de la temporada 2019/20, donde debió reemplazar a Bernd Leno por lesión. Su gran nivel le representa toda una duda a Mikel Arteta: ¿lo podrá mantener como suplente cuando regrese el titular?

Mientras tanto, este martes, Emiliano Martínez estuvo en 90 Minutos de Fútbol y fue claro en relación al objetivo que todavía le falta por cumplir: llegar a la Selección Argentina. "Es mi sueño. Yo me fui a Europa desde joven para no solo triunfar en el Arsenal, sino también llegar a la Selección Mayor. No voy a parar hasta conseguirlo, yo sé que puedo".

“ME ANIMO A COMPERTIRLE A ANDRADA; SI LE PUEDO PELEAR A CECH, LENO Y OSPINA, LE PUEDO PELEAR A CUALQUIER ARQUERO”#90MinutosFOX - “Es mi sueño atajar en la Selección, no voy a parar hasta conseguirlo y yo sé que puedo”, aseguró Emiliano Martínez. pic.twitter.com/t8KgHCRrw8 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 4, 2020

"Es difícil porque hay grandes arqueros y hay mucho que pelear, pero yo confío en mis cualidades y sé que puedo llegar", justamente en esa línea Sebastián Vignolo le preguntó si se anima a competirle a Esteban Andrada y Franco Armani, dos de los arqueros más regulares en el ciclo de Lionel Scaloni, pero también a Juan Musso, quien podría ser titular en la próxima Fecha FIFA.

"Sí, obviamente. Claro. Si le peleé a Cech, Ospina y a Leno, le puedo pelear a todos", setenció. Automáticamente las reacciones de Vignolo y Óscar Ruggeri fueron de asombro, pero también de elogios por su perseverancia para ganarse un puesto en la Albiceleste.

Lee También