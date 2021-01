Ni eso bien: Universitario presentó segundo jale con dos horas de retraso

Universitario de Deportes tuvo un buen año en el 2020. Quedaron en segundo puesto y consagraron su mejor temporada desde el 2013. Obviamente, los hinchas no quedaron satisfechos porque querían el título.

La buena campaña, igual, se explica por los refuerzos que llegaron a inicios de temporada. Gregorio Pérez y Jean Ferrari hicieron un gran trabajo trayendo a Jonathan Dos Santos, Santillán, Alonso, Urruti y Millán.

Ahora, para el 2021, hay que decirlo, los hinchas no tienen muchas expectativas. No hay confianza en el DT y los jales por ahora no prometen más que las partidas. Solo confirmaron a Alex Varela y las salidas de Hohberg y Barco sin duda costarán, además de la de Dos Santos, Santillán y Millán.

✍���� Hoy desde las 4:30pm mira en vivo la presentación del nuevo jugador de Universitario a través de @Uplay1924.



▶️ Suscríbete en https://t.co/DZGw3pc4qS y disfruta de todo nuestro contenido exclusivo.



�� Disponible en Google Play y el App Store pic.twitter.com/opGWZVeYYD — Universitario (@Universitario) January 4, 2021

Este lunes, sin embargo, anticiparon la oficialización de su segundo refuerzo. La programaron para las 16:30 y terminaron publicándola con un retraso de dos horas. Igual, las especulaciones eran fuertes.

Entonces, Universitario de Deportes presentó a Jorge Murrugarra como nueva incorporación para el 2021. El volante se pondrá la Crema en el lugar de Jesus Barco. Se espera igual la renovación de Armando Alfageme.

Así, el mediocampista de 22 años se pondrá la Crema en este 2021. Ha jugado en la Selección Peruana juvenil y uno espera que le brinde un nuevo aire a la volante crema. Ya se verá ¡Se viene la Libertadores!

Lee También