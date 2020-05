Lampe y la final de Madrid: "En el vestuario se me caían las lágrimas"

Carlos Lampe estuvo en Boca en 2018. Fue parte del plantel que disputó la final más importante de la historia, la de la Copa Libertadores ante River. En diálogo con TNT Sports, el exSelección de Bolivia se refirió a lo que se vivió en el duelo de vuelta, cuando el micro que llegaba al Monumental fue agredido por hinchas del Millonario.

"Lo que pasó en River fue muy duro, la ventana justo delante mío se rompió, entró el gas y costaba respirar. Fue un momento muy complicado, estábamos muy felices llegando al Estadio", empezó.

Además, explicó: "Nosotros preferíamos jugarlo en su cancha y no en Madrid, pero no estaban dadas las condiciones para disputar esa final en la Argentina. Se puso en riesgo la vida de muchas personas arriba de ese micro, una piedra le pegó al chofer, que si soltaba el volante volcábamos".

El partido se disputó en el Santiago Bernabéu. Lo ganó River 3 a 1 con goles de Lucas Pratto, Juanfer Quintero y el Pity Martínez, mientras que Dario Benedetto había marcado el primer tanto del duelo para el Xeneize.

"En el vestuario se me caían las lágrimas y uno de los grandes motivos era la lesión que había sufrido Fernando Gago. Después de un rato, nos dijo que lo había pensado bien y nos comunicó que no iba a volver a jugar al fútbol. Por suerte tiene una familia que lo apoya y pudo revisar esa decisión", contó Lampe sobre el después.

Y cerró: "Hay que estar adentro con las revoluciones a mil para ir a buscar como lo hizo Esteban Andrada, yo en la última jugada siempre me voy a cabecear. En ese momento faltaba mucho todavía y el Cuerpo Técnico le dijo que no fuera, quizás no se dio cuenta del tiempo que iba, a mí me ha pasado muchas veces. Perder 2-1 o 3-1 era lo mismo, pero ahí te jugabas empatar el partido".

