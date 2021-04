"Le dimos pelea": Miguel Trauco recordó duelo ante Francia en Rusia 2018

Pese a la eliminación de la selección peruana en la fase de grupos del Mundial Rusia 2018, uno de los mayores recuerdos del hincha peruano fue el encuentro ante Francia, equipo que al final sería el campeón de la competencia venciendo en la final a Croacia.

Miguel Trauco, quien fue titular en ese encuentro, recordó el enfrentamiento que antes del Mundial iba como una de las candidatos a levantar la Copa del Mundo.

�� El corazón de @mtrauco17 late cuando piensa en la @SeleccionPeru ����



�� Disfrute de 10mn con el Peruano más famoso de Francia ����

�� https://t.co/sH7DYgyFTs — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 2, 2021

"Nuestro segundo partido fue contra Francia. Perdimos 1 a 0 pero atacamos bastante. Le dimos pelea. Lo que más rescato del Mundial fue el apoyo del hincha peruano".

Pese a ahora ser titular, el camino de Trauco en la selección fue de menos a más, él mismo lo contó: "Me llamaron por primera vez en 2014 cuando estaba en Unión Comercio para unos amistosos ante Inglaterra y Suiza. Me llevaban pero nunca jugaba. Fui con el pensamiento de que me podía dar unos minutos. El profesor me preguntó si estaba preparado y le dije que sí. Entonces, me dijo que iba a ser titular. No lo podía creer".

Miguel Trauco ha sido titular en los primeros cuatro encuentros de la selección peruana por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Lee También