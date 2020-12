Elogió al rival: Roberto Mosquera admitió ser superado por Ayacucho FC

Sporting Cristal dejó escapar la oportunidad de clasificar a la final de forma directa, luego de perder por penales ante Ayacucho FC en la final de la Fase 2. Aunque en el primer tiempo los celestes tuvieron más oportunidades, para el resto del partido Ayacucho controló el balón ante un Cristal sin ideas.

Tras el partido, Roberto Mosquera admitió que fueron superados: "Cuando se habló de favoritismo lo primero que dije es que en una final no hay favoritos, hoy demostramos que no éramos favoritos. Hicimos el partido más discreto del torneo pero yo no quiero dejar de decir que fuimos superados en gran parte del partido".

¡NO FUE EL DÍA! Roberto Mosquera respondió por el favoritismo hacia @ClubSCristal y aclaró en donde fallaron para perder en la final de la Fase 2 ������ #LIGA1MOVISTARXGOLPERU #AlientaDesdeCasa https://t.co/AtZhl6kGD2 — GOLPERU (@GOLPERUoficial) December 5, 2020

Agregó: "Los errores los veo para el interior, estuvimos inconexos todo el partido, pasa esto que no nos había pasado y nos toca en el partido que más necesitábamos estar conectados, el fútbol tiene estas cosas".

Ayacucho FC enfrentará a Sporting Cristal en semifinales de ida y vuelta para conocer al otro finalista que enfrentará a Universitario, también en partidos de ida y vuelta.

De los tres equipos en la lucha por el título, Sporting Cristal fue campeón el 2018 al vencer en la final a Alianza Lima, Universitario el 2013 derrotando en la final a Real Garcilaso, mientras que Ayacucho FC va por su primer título.

