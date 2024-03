Destacar en el fútbol peruano significa hacerse notar en el continente, no es verdad que después de un mal trago, solo queda esperar por algo menor. Por lo menos, para el profesor Roberto Mosquera no es así, el entrenador ahora mismo tiene la opción de trabajar en Bolivia después de salir de la Universidad César Vallejo por malos resultados, y una decisión directiva.

Lo cuenta el Diario Depor en su reciente artículo, donde cuentan lo que puede vivir pronto La Mosca. Quien estaría teniendo un futuro profesional de nivel superlativo a corto plazo: “Depor pudo conocer que desde Bolivia tomaron conocimiento de que el entrenador nacional quedó libre y recibió un llamado de uno de los clubes grandes de dicho país: The Strongest”.

Salir de la Universidad César Vallejo, no sería una mala noticia: “Al consumarse la ruptura, este diario tuvo acceso a la información de que The Strongest tomó contacto con algunos directores técnicos del continente, a raíz de que el trabajo de Pablo Lavallén no convence a gran parte de la directiva del club. En ese sentido, uno de los llamados fue precisamente Roberto Mosquera, quien en el pasado ya dirigió en el fútbol boliviano, a equipos como Jorge Wilstermann y Royal Pari”.

El presente de The Strongest no es el mejor, por eso pensaría en el profesor Roberto Mosquera: “Los ‘Tigres’ son los vigentes campeones, pero han tenido un comienzo con muchas dudas en el Torneo Apertura 2024. En seis partidos disputados en el Grupo A, registran tres triunfos, dos derrotas y un empate, acumulando 10 puntos, uno menos que el líder San Antonio. Aunque no todo está perdido, sus dirigentes quieran hacer un cambio de timón pensando en que se avecina la Copa Libertadores”.

¿Qué deberá lograr Roberto Mosquera en The Strongest?

La misión inmediata del ex técnico de Paolo Guerrero será la siguiente: “Si es que se da la vuelta de ‘Mous’ al fútbol boliviano y se concreta su llegada al ‘Decano’, no solo tendrá como reto recomponer el equipo hasta solidificar su idea de juego, sino también competir internacionalmente en la Copa Libertadores. El conjunto paceño se ubica en el Bombo 3 previo al sorteo de la fase de grupos y este lunes 18 conocerá a sus rivales tras el sorteo a llevarse a cabo en Luque, Paraguay”.

¿En qué clubes dirigió antes Roberto Mosquera?

Antes de ser el mandamás de los planteles, estuvo como asistente en clubes como Sport Boys, Selección de Perú, y Sporting Cristal. Ya después como director técnico, sobresalió con Deportivo Binacional, Juan Aurich y su amado Sporting Cristal. Teniendo pasantías en Alianza Lima, César Vallejo, entre otros.

¿Roberto Mosquera dónde jugó como futbolista?

Cuando jugaba, Mousquera tuvo una carrera fabulosa, compitiendo en Perú, Argentina, Colombia y Ecuador. Era un famoso puntero por las bandas, teniendo participaciones en clubes como Talleres de Córdoba, Deportivo Cali, Once Caldas, Cúcuta Deportivo, Aucas, Sporting Cristal, entre otras instituciones.