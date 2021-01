Salió programación de la fecha 3 de la Liga y hay juegos sin hora ni estadio

La Liga colombiana sigue su curso a pesar de los problemas que se ha encontrado producto del segundo pico de la pandemia del nuevo coronavirus en el país y las restricciones que han manejado algunas regiones.

La Dimayor ya publicó la programación de la fecha 3, sin embargo, el encuentro entre Millonarios y Once Caldas ya tiene día para llevarse a cabo, pero no tiene hora, ni estadio, algo que no se había visto alguna vez.

Así quedó al programación de la fecha 3 de la Liga Betplay:

29 de enero

Jaguares FC vs Alianza Petrolera

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win+/Win

Deportivo Cali vs Envigado FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+/Win

30 de enero

Patriotas FC vs Boyacá Chicó

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win+/Win

Águilas Doradas vs Independiente Santa Fe

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win +

Atlético Nacional vs Deportivo Pereira

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +

Junior FC vs América de Cali

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win +

31 de enero

Deportes Tolima vs La Equidad

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+/Win

Atlético Bucaramanga vs Independiente Medellín

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win +

1 de febrero

Millonarios FC vs Once Caldas

Hora: Por definir

Estadio: Por definir

Televisión: Win +

Descansa: Deportivo Pasto

