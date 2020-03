Lo dijo su propio abogado: "Ronaldinho es tonto"

Los lujos, las grandes actuaciones y los golazos quedaron atrás para Ronaldinho, que se encuentra viviendo uno de los momentos más complicados de su vida.

Es que el astro brasileño ingresó a territorio paraguayo con una identificación falsa y ahora se lo castigó con prisión preventiva durante un máximo de seis meses.

En ese contexto, Adolfo Marín, abogado del exjugador de Barcelona y Milan, entre otros equipos, dialogó con la prensa y brindó declaraciones muy contundentes.

"La Justicia no ha entendido que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito porque no entendió que le dieron unos documentos falsos, él es tonto", señaló en diálogo con 'Folha de Sao Paulo'.

"Estamos ante un hecho punible grave porque atentó contra los intereses de la República de Paraguay", exteriorizó, por su parte, la jueza Clara Rúiz.

Cabe destacar que Ronaldinho adquirió presuntos pasaportes falsos en Paraguay, lugar al que viajó con motivo de eventos solidarios correspondientes a la fundación 'Fraternidad Angelical'.

�������� Conmoción total en el mundo del fútbol. #Ronaldinho quedará preso en Paraguay �� pic.twitter.com/qif5nrkCm5 — Bolavip (@bolavipcom) March 7, 2020

Lee También