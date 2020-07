Los 5 jugadores de River que quedaron libres este mes

En estas semanas, el hincha de River sufrió la pérdida de Ignacio Scocco, quien no continuó en el club y firmó su contrato con Newell's. Volvió a casa. La Lepra lo anunció este miércoles a 00:00, cuando quedó libre el delantero.

Justamente, Nacho no fue el único que quedó libre en el Millonario. El problema está en el arco: Enrique Bologna y Germán Lux. Según publicó Infobae, Marcelo Gallardo quiere contar con los dos porteros para lo que viene. Hay algo claro, ambos están muy cómodos en el club y, seguramente, renovarán sus contratos.

Por otro lado, con un futuro distinto al de los dos guardametas, Ivan Rossi terminó su contrato con River. En el conjunto del Muñeco no tiene lugar, esto ya desde hace muchísimos meses, pero la dirigencia no quiere que se vaya libre. Quiere renovar el vínculo para darlo a préstamo y así no perder todo el dinero.

Por último, aparece el nombre de Kevin Sibille. El futbolista fue separado del plantel por decisión de las máximas autoridades del club por no tener intenciones claras de renovar su vínculo. Jugó sólo 4 partidos en primera.

Esta situación que está viviendo el elenco de Núñez es algo que le está pasando a todas las instituciones del país. Desde la máxima categoría del fútbol argentino hasta todos los de abajo. Como, por ejemplo, Carlos Tevez quien ya no es jugador de Boca...

