Los posibles rivales de Universitario y Sporting Cristal en la copa Libertadores

Los equipos peruanos empezaron la Copa Libertadores con resultados adversos que hicieron que César Vallejo y Ayacucho FC ya no estén en el torneo de clubes.

Universitario y Sporting Cristal son los únicos equipos que se mantienen con vida y a la espera del sorteo y del inicio de la fase de grupos que será en abril.

A poco de realizarse el sorteo (9 de abril), se conocieron los bombos de los equipos clasificados a la Copa y los equipos peruanos ya saben con quién se podrían cruzar.

Los equipos ubicados en el bombo 1 son: Palmeiras (Bra), Flamengo (Bra), River Plate (Arg), Cerro Porteño (Par), Boca Juniors (Arg), Olimpia (Par), Nacional (Uru) y Sao Paulo (Bra).

En el bombo 2 están: Defensa y Justicia (Arg), Internacional (Bra), Racing Club (Arg), Liga de Quito (Ecu), Atlético Mineiro (Bra), U. Católica (Chi), Independiente Santa Fe (Col) y Barcelona (Ecu).

Universitario y Sporting Cristal se ubican en el bombo 3 junto a: Vélez (Arg), The Strongest (Bol), América de Cali (Col), Argentinos Juniors (Arg), Fluminense (Bra) y Deportivo Táchira (Ven).

Por último, el bombo 4 está conformado por: Deportivo La Guaira (Ven), U. La Calera (Chi), Always Ready (Bol), Rentistas (Uru). Esta zona tiene a 4 equipos por definir que saldrán de los cruces entre Atlético Nacional (Col) vs Libertad (Par), Junior (Col) vs Bolívar (Bol), San Lorenzo (Arg) vs Santos (Bra), Junior (Col) vs Bolívar (Bol).

