Los tuits de Macri al enterarse del escándalo de las vacunas: "No voy a vacunarme hasta..."

Fue una semana complicada (cuando no) para Alberto Fernández, quien el viernes tuvo que comunicarle a Ginés González García su destitución como ministro de salud.

Todo sucedió cuando Horacio Verbitsky, famoso periodista, contó al aire que se vacunó 'con privilegios' y gracias al permiso del ahora exministro.

Es público y notorio que he debido tomar una decisión ante un hecho reprochable. Lo sucedido en el Ministerio de Salud fue un hecho que aunque excepcional no puede avalarse. — Alberto Fernández (@alferdez) February 21, 2021

La situación se le fue de las manos al Gobierno, que tomó la drástica medida de desplazar de su cargo a quien manejó, con virtudes y errores, la situación sanitaria durante la pandemia.

Quien lo reemplazará -asumió al día siguiente- es Carla Vizzotti, quien fue la mano derecha del médico durante su mandato.

Todo esto provocó que Mauricio Macri, expresidente y líder de la oposición, saliera a repudiar lo ocurrido y escribió dos tuits desmintiendo haberse aplicado las dosis contra el coronavirus.

Repudio que el gobierno, desde el propio Ministerio de Salud, haya facilitado la vacunación VIP para amigos y partidarios. Comparto la indignación de los argentinos frente a aquellos que decidieron ponerse por delante de tantas otras personas de riesgo. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 21, 2021

"Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido. Repudio que el gobierno, desde el propio Ministerio de Salud, haya facilitado la vacunación VIP para amigos y partidarios. Comparto la indignación de los argentinos frente a aquellos que decidieron ponerse por delante de tantas otras personas de riesgo", escribió.

Lee También