Lucas Ocampos contó que se volvió totalmente loco con la final de Madrid

Desde muy chico, Lucas Ocampos expuso condiciones realmente notables. Sin embargo, a este volante ofensivo nacido en Quilmes, provincia de Buenos Aires, le tocó debutar profesionalmente con la camiseta de River Plate en una etapa muy complicada del conjunto del barrio porteño de Núñez: iniciando su aventura en la segunda categoría del fútbol argentino. Ocampos no demoró en aportar grandes actuaciones y ser clave para la vuelta a Primera, división en la que prácticamente no jugó.

Poco después del ascenso de River, Ocampos fue transferido al Mónaco de Francia, algo que generó el malestar de todos los hinchas Millonarios, que no pudieron disfrutarlo demasiado a pesar de su corta edad. En Francia siguió exponiendo muy buenos rendimientos y luego fue transferido a Olympique de Marsella para más tarde trasladarse al fútbol italiano, donde jugó en Genoa y Milan. Actualmente, con 25 años de edad, Ocampos se encuentra militando en el Sevilla de España.

Lucas Ocampos con la camiseta de River. (Foto: Getty)

De todas maneras, el hombre que ya hizo sus primeras armas en la Selección Argentina no se olvida de River, equipo por el que conserva un gran cariño. "Claro que siempre está la ilusión de volver y terminar mi carrera donde la empecé. De sacarme esas ganas con las que me quedé de jugar con River en Primera y después ver todo lo que gana este River y lo que generó en estos últimos años", comenzó exteriorizando Ocampos en declaraciones brindadas a 'Planeta 94.7', ilusionando a todos en Núñez.

"Me volvió loco lo que fue la final de Madrid. Estuve ahí alentando con mi señora, que es de Boca, y la verdad es que yo necesito y quiero poder tener esa posibilidad de llegar bien. Un equipo como River no te permite llegar para pasar el tiempo, uno tiene que estar bien porque el club, la gente y la camiseta así te lo exigen. Me encantaría, en algún momento, poder tener esa posibilidad de jugar y disfrutar lo que no pude disfrutar en mi primera etapa en el club", profundizó Ocampos al respecto.

"Además, uno cuando ve cómo ganan títulos, cómo festejan y las cosas importantes que juegan, sin dudas que le encantaría vivir eso. Va a ser difícil que se vuelvan a repetir estas cosas pero me encantaría", completó Ocampos, que logró defender la camiseta de River en 40 encuentros oficiales, aportando siete goles y cinco asistencias con apenas 17 y 18 años durante aquella etapa.

