Manuel Barreto habló del posible pase de Christofer Gonzales a Alianza Lima

Christofer Gonzales es uno de los mejores jugadores nacionales del medio local. Es uno de que más vale y más interés despierta en el exterior.

Su participación en la Selección Peruana ha subido su cotización y eso genera un activo muy importante en Sporting Cristal. En los últimos días, sin embargo, una sorpresa les tocó la puerta.

#SportingCristal

Primera conferencia de prensa de Manuel Barreto de la temporada

�� “El plantel todavía no está cerrado. Eso quiere decir que van a sumarse jugadores y también, por un tema de números, van a haber jugadores que sean cedidos a préstamo” pic.twitter.com/11S845KzHA — Mariagrazia Llenque (@mgraziallenque) January 6, 2020

Y es que Alianza Lima buscó tener los servicios de Canchita. No iba a ser facil, pero internarlo y negociar no cuesta nada.

Esta mañana, de todas maneras, el entrenador celeste se refirió al tema: "Cuento con Christofer, no tengo ninguna información distinta a eso. Entrenó muy bien, con muchas ganas y predisposición. No me comentó nada al respecto".

��️ Manuel Barreto:



"Es el mismo plantel salvo por las bajas de Loba y Jair.



Emanuel ha regresado en su peso y hoy hizo diferenciado más por un tema de precaución." — Sporting Cristal (@ClubSCristal) January 6, 2020

El entrenador, además, habló lo que busca el Celeste: "Las posiciones que buscamos reforzar la conoce el área deportiva, desde antes que finalice el torneo. Buscábamos uno o dos extremos. El plantel no está cerrado, Cristal tiene tendencia a prestar 10 a 15 jugadores. Esta temporada no será la excepción".

Así, el entrenador del conjunto rimense se refirió al futuro de Canchita. Cuenta con él, sin embargo está fuera de las negociaciones. Igual, el club no le ha informado nada.

Lee También