Juanfer Quintero: "Les pido disculpas, amo a River"

En un club gigante como River, hay un futbolista que puede mirar al cielo y contar que convirtió el gol más importante en la historia de la institución. Sí, estamos hablando de Juan Fernando Quintero y su bombazo en Madrid, en la final de la Copa Libertadores más importante de la historia ante Boca.

Hoy, ya lejos del Millonario, el crack de la Selección Colombia habló con el Pollo Vignolo en F90 sobre su salida en silencio del club: "Bueno, a mi nunca me gustó hablar del tema, saben que no soy de las cámaras. No sé, creo que de niño soy así. Creo que hay un momento en la vida en que uno tiene que tomar decisiones, sin importar lo que pueda pasar o lo que dirán. Este es un trabajo y creo que ese fue el motivo de mi decisión".

+ Video: el Pollo Vignolo exorcizó a Ruggeri en F90

"Desde que llegué a River nunca me gustó llamar la atención. Así me manejo. No me gustaría entrar en detalle, yo me quedo con lo mejor que di, con los momentos especiales que viví con River que fueron los mejores de mi vida, de mi carrera", agregó.

Y también le envió un mensaje al hincha de Núñez: "No fue una despedida como quería, pero son situaciones que se presentan que uno tiene que hacerse cargo. Si me fui mal, como dice mucha gente, le pido disculpas, no intenté hacerle mal a nadie. Yo amo a River y me quedo con los momentos más bonitos de carrera".

El fanático de La Banda va a estar esperando la vuelta del ídolo, quien sólo tiene 27 años y tatuó para siempre el pecho millonario.

#ESPNF90 �� | ESPN



"LES PIDO DISCULPAS. AMO A RIVER"



Escuchá la justificación de Juanfer Quintero sobre su alejamiento del Millonario. ¡La respuesta que querían los hinchas de River! pic.twitter.com/kMXUhWLmMk — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) December 29, 2020

Lee También