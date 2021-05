"Mercenarios": la esposa de Andrada destruyó a la dirigencia de Boca en Instagram

Esteban Andrada está pasando por una situación muy complicada en Ecuador. Todo lo que parecía color de rosa para el arquero, con lo que iba a ser su retorno a la titularidad en un importante duelo de Boca en la Copa Libertadores, se desbarrancó luego de de positivo de coronavirus en su llegada al país. Como si eso fuera poco, el protocolo indica que Sabandija debería pasar dos semanas aislado allá, sin la posibilidad de regresar a Argentina.

En un momento frustrante para el mendocino, quien alzó la voz fue Nerina Galasso, su esposa y con quien comparte dos hijos. La mujer explotó en su cuenta de Instagram y llenó de dardos a las autoridades de Boca en sus historias: "Las horas pasan, la incertidumbre crece, seguimos esperando que alguien nos diga algo! Pero no sucede... total se puede reemplazar con otro jugador, como si no fuera un ser humano no?".

Posteriormente, la madre de los hijos de el 1 xeneize continuó elevando la temperatura: "Tengo los ovarios inflados de esperar. ¿Qué espero? ¿Que termine el partido y ver como todos se vuelven? ¡No se les cae una idea! Nadie se hace responsable!". Minutos más tarde, aseguró que recibio una respuesta, que no le gustó: "Lo que recibimos... 'Estamos viendo, estamos hablando' BRILLANTES".

"Vergüenza. Falta de respeto. Ingratos. Se cagan en él y en nosotros. MERCENARIOS", cerró Nerina, quien además le hizo una advertencia a los hinchas que no compartían su opinión: "Haters hoy serán bloqueados... Otro día les respondo si tanto les divierte". Situación difícil...

Qué dijo Russo sobre Andrada

Horas más tarde de los mensajes de Galasso, el entrenador de Boca habló de la situación y bancó al arquero en conferencia de prensa: "Espero que termine bien lo de Esteban, es necesario que vuelva a nuestro país porque no es justo. No viene de paseo, sino a trabajar. A consecuencia del trajin de Libertadores, le pasó. No es bueno que saliendo del país, a Ecuador, NO pueda entrar a la Argentina".

"Buscaremos todo lo mejor y cumpliendo los requisitos sanitarios. Son cosas que me duelen, estamos propensos con situaciones que tienen que ver con este virus y no es justo que se quede en otro país, más pudiendo salir de Ecuador", cerró Miguel.

