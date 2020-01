Gamero descartó a un jugador en Millonarios e iría al Deportivo Pasto

El mercado de fichajes de Millonarios continúa ya que según su entrenador Alberto Gamero todavía faltan posiciones por cubrir ante las salidas de algunos jugadores y, así mismo, por el nivel que han presentado algunos durante los entrenamientos.

La primera medida del equipo embajador fue en el debut del Torneo ESPN, en el cual se enfrentó al América de Cali, que finalmente terminó con empate 1-1, tras los goles de Kevin Andrade y el empate definitivo de Ayron del Valle.

OJO: El equipo al que iría José Luis Moreno sería al Deportivo Pasto. Con lo comentado en los días anterioes que el profe Gamero no lo tendría en sus planes (como lo vimos ayer) este sería el destino del Ex-Caldas. #Rumor pic.twitter.com/4b5ZhfLwri — Millonarios Fans (@MillonariosFans) January 13, 2020

Tras este encuentro, una de las conclusiones del técnico Gamero fue: "Todavía falta bastante. Me gustó la actitud del equipo, no quería perder. Fue a buscar el empate y cuando empatamos fuimos a buscar el 2-1. Me gustó que el equipo sienta que aquí la casa la tenemos que hacer respetar".

Luego de este encuentro y los entrenamientos previos, a Gamero le quedaron algunas sensaciones que finalmente terminarán en decisiones, como la de excluir algunos jugadores que están en la nómina y no serán tenidos en cuenta.

Es el caso de José Luis Moreno, defensa central que llegó en el pasado mercado de fichajes, proveniente de Once Caldas, pero que su bajo nivel lo condenó a estar en el banco de suplentes, o en el peor de los casos a no ser convocado.

Moreno apenas jugó seis partidos oficiales y anotó un gol. Antes de ello tuvo cinco temporadas en Once Caldas y un leve paso en el segundo equipo del Valencia español y, ahora, su más inmediato futuro sería el Deportivo Pasto, que está buscando un central.

