Pérez lamentó las chiflas de los hinchas de Millonarios: ''Me da mucha tristeza''

América de Cali presentó varios de sus refuerzos en el Torneo ESPN, dentro de ellos los dos exjugadores de Millonarios Felipe Jaramillo y Juan David Pérez.

Este último ingresó en el segundo tiempo para buscar la victoria de los 'diablos rojos' pero según el futbolista no pasó un buen momento, ya que fue chiflado por los hinchas de Millonarios que le cobraron el haberse ido del equipo.

Por eso habló de su regreso al Campín y el trato de los hinchas 'azules': “Pensé que iba a ser más bonita, pero lastimosamente no fue así. Es fútbol. Uno se acostumbra a todo. Que venga uno y le griten de esa manera creo que es normal. No es la primera vez que lo hacen. Sí me da mucha tristeza porque pensé que había hecho un poquito mejor las cosas”, comentó Pérez.

Juan David Pérez y sus impresiones del partido #TorneoESPN pic.twitter.com/xVxtJhrYmC — AnaM �� (@AnaMaGarcia10) January 13, 2020

Cabe recordar que Juan David había dicho que le gustó la confianza que le brindó el América por comprarlo, unas palabras que no cayeron muy bien en los seguidores de Millonarios.

Pérez jugó en Millonarios y fue uno de los más destacados del año 2019, además se había ganado el cariño de los hinchas, por eso la salida del atacante sorprendió y no gustó a los seguidores del 'embajador'.

Lee También