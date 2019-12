Misterio resuelto: el motivo de la pelea entre Maradona y Verón

Desde que Diego Maradona llegó a Gimnasia le apuntó al presidente de Estudiantes. Se sabía que la relación entre Juan Sebastián Verón y el 10 no era buena pero no se conocía que había tanta bronca.

En una entrevista en Líbero contó como fue evolucionando la mala relación con la Bruja: “La bronca con él nace por el partido con los ingleses porque jugaba en el Manchester United. No me pareció verlo parar el equipo, pero dicen los muchachos que paró él el equipo".

En el 2010 agarró a la Selección Argentina y el Diego decidió volver a llevar a Verón al combinado nacional. Cuando entró al Monumental fue insultado por el público y el actual técnico del Lobo contó como lo defendió.

"Cuando yo lo cité en la cancha de River lo empezaron a putear todos y yo le paré la puteada. Después me paga haciéndolo hablar al padre que dijo que yo llevé al hijo de vacaciones. ¡El hijo no estaba para jugar!", declaró.

Pero el enojo no paró ahí, el astro resaltó que fue lo que más le afectó: "No habló cuando me fui, dejó que se muriera la amistad. Eso me dolió mucho".

Para finalizar, recordó cómo fue el enfrentamiento en el partido por la paz en Italia y qué hablaron: "Por eso se lo dije en la cancha en Roma y me dijo ’a mí no me boludees'. ¡Yo le dije que le peleaba donde quisiera! Porque yo te llevé a Boca, no te llevó ni Bilardo ni Macri”.

