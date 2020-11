Las 25 mejores frases de Diego Armando Maradona

Si hablamos de personajes históricos tenemos que hablar de Diego Armando Maradona: un héroe popular que desde dentro y fuera de una cancha de fútbol transmitió mucho más que cualquier político, cualquier militar o cualquier intelectual.

Su legado será eterno. Es un mito, una leyenda que vivió como solo él pudo vivir. Muchas veces nos hizo olvidar que fue también persona y no solo el salvador de un país, de un pueblo. Metió el gol más bello de la historia de los mundiales y ese gol, ese partido en sí mismo, fue un mensaje. Las palabras sobran y si hay alguien bueno para homenajearlo es el propio Diego Armando Maradona.

Las mejores frases de Diego Maradona

25. "La gente tiene que entender que Maradona no es una máquina de dar felicidad" (1982)

Desde que el Diego debutó se notaba que era un elegido. Con solo 15 años, en 1976, saltaba por primera vez a un partido de la máxima división. Tres años más tarde, campeonaba el Mundial Juvenil y fue el mejor del torneo. Las expectativas eran altas.

En 1982, sin embargo, tuvo uno de las primeras decepciones de su carrera: quedó fuera en fase de grupos en España 82. Dejó entonces esta frase que ya esbozaba lo que sería el Maradona directo y sincero.

24. "¿Quién soy? El pibe de Villa Fiorito que una tarde de 1986, en el estadio Azteca de México, se puso a llorar cuando recibió la Copa del Mundo" (1986).

En 1986, tocó el cielo con las manos. Sintió, como él mismo dice, el peso de la Copa del Mundo. En México, después de eliminar a Inglaterra, sacar a Bélgica y ganarle a Alemania Federal la final, la promesa se hizo realidad: Maradona ganó un mundial.

23. "Soy un hombre al que le cuesta mirarse en el espejo" (1996)

En los años que siguieron al pico de su carrera, comenzaron los altibajos. "Nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama, que lo había salvado de la miseria, lo hizo prisionero", diría el escritor uruguayo Eduardo Galeano.

22. "Siempre que llovió, paró, pero a mí nunca me para de llover" (1994)

En la previa de Estados Unidos 1994, la Selección Argentina tenía planificado un amistoso en Japón. El Pelusa, cuando ya eran conocidos su problemas con la droga, no consiguió la visa. La embajada de Japón se la negó. Entonces, enfrentado con todos, disparó. Él, el Diego, fue también una víctima.

21. "Es evidente que tengo línea directa con el Barba" (1997)

Maradona ha muerto más de una vez. En las noticias, su muerte ha sido confirmada en más de una ocasión. Murió para los medios, murió cuando cuando se retiró, murió cuando dejó de vivir. Siempre, sin embargo, volvió. Ahora, vuelve en videos, fotos, frases y recuerdos. No tiene linea directa con el Barba, es Él.

20. "El 99 por ciento de las cosas que se dicen y se escriben de mí, son mentiras"

D10S ha sido culpado y calumniado. Ha sido señalado de los peores crímenes de la humanidad. Él, siempre en el ojo de la tormenta, ha sabido defenderse. Con su particular personalidad, siempre quiso caer de pie. Los humanos, que no tenemos ni la mitad de los problemas, ni presiones que tuvo Diego, sabemos que eso es imposible.

19. "Me siento hijo de Nápoles desde el primer día" (1989)

Después de pasarla mal en Barcelona, decidió tomar el camino más difícil. La épica y la heroica era su combustible. Decidió entonces irse a un equipo chico, a una ciudad pobre. La historia es conocida: hizo su segunda patria, hizo una nueva familia. Nápoles lo admira, lo adora, lo idolatra, lo ama, le agradece.

18. "Cuando me pinta el bajón, pongo 'El Chavo' y se me pasa todo"

Por que no todo es pasión, sufrimiento, agonía y éxtasis, Maradona también hizo reír y rio. El sentido del humor es salvador y el 10 lo supo. Una risa puede cambiar el estado de ánimo. Diego regaló sonrisas y felicidad. Es bueno saber que también se divertía.

17. "La gente no va a la cancha por los dirigentes" (1995)

"Tenemos que luchar por un gremio fuerte", aseguró también en aquel año. Sabía que los futbolistas eran el eslabon más debil del negocio, pero el más importante para el deporte. Por eso, se juntó con figuras como Weah, Cantona, Blanc, Vialli y Raí, y el 28 de septiembre fundó el Sindicato Mundial de Futbolistas.

16. "Havelange le vende balas a uno y el rifle al otro"

El jugador más importante de la historia se enfrentó con la FIFA y ni Él los pudo vencer. Joao Havelange, brasileño y presidente por 24 años, estuvo a cargo de la máxima institución del fútbol mundial mientras él jugaba. Los enfrentamientos no faltaron y Diego siempre fue directo y por supuesto, no esquivó temas políticos.

15. "La bronca es mi combustible"

Diego Armando Maradona no solo fue un deportista dotado técnicamente. Lo que transmitió con su actitud fue inigualable. Sacaba fuerzas de las flaquezas y siempre salía ganando. Sin duda, tuvo un combustible que desde muy chico fue alimentándolo para llegar a lo que fue: la lucha contra injusticia.

14. "Si no fuese por Dalma y Gianinna, me hubiese ahorcado" (1994)

Al Diego tampoco le faltó amor. A pesar de que siempre tuvo gente cerca, fueron pocos los realmente importantes para este Dios humano y con familia. Las más importantes, por supuesto, fueron Dalma y Gianinna, sus hijas.

13. "Cuando me dicen que soy Dios, respondo que sólo soy un jugador del Napoli" (1987)

En Italia, se convirtió en un ídolo. Después de ganar un Mundial, llegó al sur de la península itálica e hizo historia. Llevó al Nápoles a lo más alto de Europa. A pesar de eso, no le faltó humildad para dejar esta frase.

12. "Cada vez que era la hora de la comida, mi vieja decía: 'Me duele el estómago'. ¡Mentira! Era porque no alcanzaba y quería que comiéramos nosotros"

No podemos olvidar de dónde salió este jugador que se hizo héroe y Dios. Salió de la pobreza y del potrero. Desde ahí, su madre se sacrificaba por su futuro. No siempre tuvieron qué comer. Se superó y se hizo el deportista más importante de la historia.

11. "Yo crecí en un barrio privado de Buenos Aires.... Privado de agua, luz, teléfono..."

Maradona nació en un barrio pobre de Buenos Aires: Villa Fiorito, en el partido de Lomas de Zamora, localidad ubicada en el primer cordón de la zona sur del conurbano bonaerense. Él nunca se olvidó de sus orígenes y en sus frases dejó también eso muy presente.

10. "Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra". (1992)

"Si yo fuera Maradona, viviría como él", reza una reconocida canción en su memoria. Nadie recibió tantos homenajes como él. Nadie fue más reconocido que Él. Al Diego esto le gustaba, lo alimentaba. Por ello, no duda en que si pudiera volver a nacer, sería lo mismo: un proveedor de felicidad infinita.

9. "Acá el único salvador que conozco es Bilardo, que se llama Carlos Salvador" (1985)

Antes de ganar el mundial de México ya había química entre la figura y el entrenador. A pesar de que posteriormente hubo diferencias entre ambos, la primera luna de miel fue hermosa: De ella salió el mejor logro deportivo de D10S, la Copa del Mundo.

8. "Al que no creía, a los que no creyeron, con el perdón de las damas, que la chupen"

Su etapa como entrenador no fue la mejor de todas. No pasó, sin embargo, desapercibida. Con él en el banco, Argentina logró una agónica clasificación al Mundial de Sudáfrica 2010. Después de aquel partido con Perú, se le vio eufórico y apuntó "a los que no creyeron". "Yo soy blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Ustedes me trataron como me trataron. Sigan mamando", finalizó.

7. "Messi conmigo fue feliz"

En aquel mundial, en el 2010, se juntaron y vivieron juntos los dos astros. El mundo del fútbol quería otro final. Los quería campeones. Diego Armando Maradona, sin embargo, dejó unas palabras que quizás valgan más que la propia Copa del Mundo: Lio fue feliz.

6. "Si Pelé es Beethoven, yo soy el Ron Wood, Keith Richards y Bono del fútbol"

El clásico Argentina-Brasil también tenía su versión en jugadores. Pelé y Maradona han competido desde que existen. Definitivamente, Maradona no ha sido indiferente a esta disuputa. Él siempre quiere ganar y en sus palabras lo dejó claro. Además, no tuvo ningún problema en hacer el paralelo con la música.

5. "Déjenme vivir mi vida, yo no quiero ser ejemplo de nadie"

Sobre el final de su carrera, tuvo que ponerse a la defensiva. Por su idolatría, todos esperaban todo de él. Lo había dado todo. Se le exigía más de lo que mostró en sus años gloriosos en la cancha. Tuvo defectos y no lo perdonaron. Él tenía que responder. Sabía que se había equivocado y no quería que lo imiten. Lo mejor de él ya había terminado.

4. "Me cortaron las piernas" (1994)

El mundial de Estados Unidos fue su Vía Crucis. Él mismo confiesa que le prepararon el calvario. Como nunca pasó, una enfermera se metió a la cancha a buscarlo para hacerle el control antidoping. Todo estaba dicho. Salió positivo y efectivamente le cortaron las piernas. Esa fue una de las muchas muertes de este Dios.

3. "Fue con la mano de Dios" (1986)

El mismo día que hizo el Gol del Siglo, Maradona hizo un gol con la mano. No se lo hizo a cualquiera. Se lo hizo a Inglaterra, país con el que Argentina había tenido una guerra solo hacía 4 años atrás. Aquella trampa fue justicia divina. Por eso, el mismo Diego bautizó ese tanto como "la mano de Dios".

2. "Tengo dos sueños: el primero es jugar un Mundial y el segundo, ganarlo" (1979)

Desde joven, a los 19 años, tenía claro lo que quería. Lo increíble es que lo consiguió. Después de un fracaso en 1982, cuando cumplió su primer sueño, llegó el Mundial de México. Esa Copa del Mundo fue de Maradona. Y me van a tener que disculpar, diría Sacheri, pero el tipo, en aquel país, se ganó a la humanidad con sus pies y se hizo leyenda.

1. "Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha" (2000)

En el 2000, Maradona hizo su partido homenaje en la Bombonera y dejó la mejor frase que se escuchó de un futbolista. El Diego fue entonces ovacionado y emocionó hasta al más frio de todos. D10S terminaba una carrera llena de altibajos, llena de problemas y pocos pudimos aguantar las lágrimas.

Aún hoy, esas palabras son reproducidas y duelen. Maradona no fue el mejor por todo lo que le pasó, fue el mejor a pesar de todo lo que le pasó. Eso hace que sea más difícil. Aún así lo consiguió y todos lo recordamos ¡Gracias por tanto Diego!

