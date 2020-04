Muy enojado: Quintero se la pudrió como nunca a Diario Olé por el caso Villa

Este lunes a la noche, Daniela Cortés denunció a través de su cuenta de Instagram a Sebastián Villa por violencia de género, a quien acusó de maltrastos físicos y psicológicos que iban desde hasta hace dos años en el tiempo.

La última información era que el jugador de Boca había dejado su casa y se había ido a la Juan Fernando Quintero, amigo, compatriota y con quien comparte el mismo representante.

En las últimas horas, Diario Olé informó que Marcelo Gallardo y River se habría enojado con el mediocampista por involucrarse en el tema, pero el propio futbolista salió a desmentir eso.

"¡Nadie se enojó con nadie! ¿O no se dan cuenta que no puede estar cerca a su casa? ¿Es que no se cansan de hablar tanta cosa falsa? ¿De sacar tantas estupideces? El tema de la pareja es de pareja. Ellos y sus problemas ahora lo humano es lo humano... ¡diferencien eso! Y sepan de leyes más bien porque parece que no se están informando y están sacando cualquier cosa al aire por sacar. Abrazo", escribió.

¡Nunca lo vimos así!

+ La respuesta de Juanfer:

