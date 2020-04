"Villa llamó un sicario para que le hiciera daño a mi hija": Daniela Cortés

La vida de Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors y la Selección Colombia, ya no será la misma, luego de que se conociera una denuncia de Daniela Cortés, su expareja, quien lo denunció por maltrato intrafamiliar y publicó una serie de fotografías y videos e incluyó una larga carta en la cual cuenta todo el drama que ha tenido que soportar, según ella, durante los últimos dos años al lado del futbolista colombiano.

"Lamentablemente me toca hacer esto hoy,porque ya no aguanto más!! Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdone y perdone golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó! Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia llamando a personas malas que trabajan en mi Cuidad haciendo que sólo entre en desesperación al ver a mi familia en peligro", cuenta la mujer, en su publicación en Instagram.

Ante la denuncia por maltrato, Villa acusó a Daniela Cortés de extorsión.

El pasado martes se conoció que ya están en marcha las actuaciones de la justicia en este caso y tanto Daniela como Villa adelantaron unas denuncias. El jugador aseguró que durante los últimos días ha sido victima de extorsión por parte de la mujer, quien le reclamaba 100 mil dólares con el fin de no hacer el escándalo que realizó en las redes sociales, luego de que los dos rompieran su relación; y ella ya contó los detalles que rayan en la crueldad.

Cuenta Grabia en @superfutbol que en la denuncia de Daniela Cortes, novia del delantero de #Boca figura lo siguiente:

“Villa llamó a un sicario en Colombia, lo puso en altavoz delante mío y le pidió que le haga una maldad a mi hija”

Además se pidió perimetral x 1,5Km pic.twitter.com/NyhShj9Ghr — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) April 28, 2020

El diario Olé confirmó algunas de las denuncias que hizo Cortés en el informe entregado a las autoridades y contó una de las amenazas más graves que habría sufrido por parte del jugador. "Villa llamó a un sicario en Colombia, lo puso en altavoz delante mío y le pidió que le hiciera una maldad a mi hija", así mismo, asegura que llamó a su madre para decirle que le harían daño: "Si ella no se retira de la casa o publica algo en redes sociales, les voy a hacer daño a ustedes y a ella".

En el informe también se cuentan detalles de las agresiones. Primero le dio un golpe con el puño en la cara, y posteriormente una patada en el muslo izquierdo. Como si fuera poco, terminó tomándola del pelo y "la sacudió fuertemente". Tras los golpes, Villa se calmó y dejó el hogar para regresar más tarde. Sin embargo, Cortés ya no quiso verlo y el colombiano acabó yendo a la casa de Juan Fernando Quintero.

