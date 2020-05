Nadie lo sabía: Vittor reveló que rechazó a Boca para poder jugar en Racing

Allá por el año 2015, Sergio Vittor supo exponer grandes rendimientos defendiendo la camiseta de Banfield. Como consecuencia de ello, el futbolista surgido de las divisiones inferiores de Independiente despertó el interés de varios conjuntos del fútbol argentino, entre ellos Boca Juniors y Racing Club. Y, en las últimas horas, el hombre de 30 años de edad reveló algo que nadie sabía: descartó la posibilidad de vestir los colores del Xeneize para jugar en la Academia.

"Yo elegí Racing, eso es lo que la gente no sabe. A mí en ese momento me tocó hablar con Arruabarrena. Te soy sincero, me moría por jugar en Boca, pero deportivamente e institucionalmente yo sabía que Racing era para mí. Yo decidí jugar en Racing siendo hincha de Boca. Es loco pero sí, para mí era mejor. Deportivamente, en su momento, era mejor. Económicamente era muy parecido lo que se proponía", comenzó exteriorizando Vittor en diálogo con 'Goal'.

Sergio Vittor con los colores de Banfield. (Foto: Getty)

"Lo decidí porque sabía que era lo mejor para mí, no me equivoqué. Nunca voy a decir que me equivoqué con lo que digo. Jugué dos años y medio y la pasé muy bien antro dentro como fuera de la cancha. Encontré personas muy buenas, muy queridas. Sigo en contacto con muchos y me pareció una decisión muy acertada", completó al respecto el jugador que también se desempeñó en MŠK Žilina, Gimnasia y Esgrima La Plata, Gimnasia de Jujuy, Argentinos Juniors, Atlético Rafaela, Universidad de Concepción, Univerisad de Chile y Damac FC.

Posteriormente, Vittor se refirió a su fanatismo por Boca: "Es inédito, nadie lo sabe. Pero bueno, a esta altura de mi vida ya no tengo nada que ocultar. Obviamente que haber jugado en dos clubes grandes te hace a veces no decir nada porque la gente a veces piensa que uno va a tirar en contra de su propio club. A mí me pasó que los partidos que más me pelee fue con los de Boca, siempre. Fueron los partidos que más quise ganar, siempre contra su equipo uno necesita ganar".

"Por suerte siempre me fue bien contra Boca, aunque algún que otro partido he perdido. Pero tuve peleas con todos, con Pavón, con Nández, con Benedetto. Yo soy jugador de fútbol, amo loq ue hago, amo ganar y amo que no me hagan goles. Me encanta cuando un partido, yo siendo defensor, termina con el cero en mi arco. Me fascina. Ese día que me pelee con todos se dijeron cosas pero quedaron dentro de la cancha. No hay que dramatizar tampoco", completó el defensor argentino.

