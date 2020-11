Newell's no olvida: La Lepra pintó un 10 gigante en la tribuna Diego Maradona

Diego ya no está más, ahora quedan los homenajes que no paran de llorarlo. Así como un sinfín de ex compañeros y rivales exteriorizaron su dolor a pocas horas de conocerse la noticia de la partida de Maradona, las instituciones del fútbol argentino y el resto del mundo no pasaron por alto la situación.

En el corazón de nuestro Coloso.



Tribuna Diego A. Maradona ��#DiegoEterno ❤️�� pic.twitter.com/u8ALc0Jinz — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) November 26, 2020

El pasado miércoles, aún buscando consuelo, los clubes de Argentina se pusieron de acuerdo para honorar a uno de los mejores futbolistas de la historia. Dejando las diferencias de lado, las instituciones optaron por prender las luces de sus correspondientes estadios y recordar con cariño todo lo que El Pelusa hizo sobre los terrenos de juego.

Este jueves, en Rosario, las calles también amanecieron entristecidas. Newells', que no olvida, también hizo lo suyo para brindarle un último mimo a un futbolista al que supo adoptar como un hijo más y efectuó una pequeña renovación en la tribuna que lleva su nombre.

Inmortalizando el histórico dorsal que Diego siempre portó en su espalda, La Lepra pintó un 10 gigante la tribuna Diego Armando Maradona. El resultado final, subido a Twitter por parte de la cuenta oficial del equipo de Rosario, fue bien recibido y celebrado por todos los usuarios del fútbol argentino que aún buscan consuelo por la partida del Pelusa.

