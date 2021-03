Qué canal transmite Newell's vs. Unión por la Copa de la Liga Profesional

En lo que será uno de los dos partidos con los que se pone en marcha la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, por la Zona B, Newell's se medirá ante Unión este viernes 19 de marzo. El juego tendrá transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por TNT Sports y Fanatiz para el exterior desde las 19:00 hora local.

Se terminó la era de Frank Kudelka tras el arranque con un empate y cuatro derrotas, dos consecutivas ante Independiente (2-0) y Defensa y Justicia (4-0) y ya hay sucesor. El miércoles llegó Germán Adrián Ramón Burgos para sucederlo y hoy iniciará su etapa como entrenador por primera vez en su carrera, luego de ser ayudante de campo de Diego SImeone durante más de cinco años en Atlético Madrid. En busca de salir del último lugar con una unidad que posee, la "Lepra" quiere retornar a la victoria, algo que no logra desde el 28 de diciembre de 2020, cuando superaron a Central Córdoba por 3-1.

Junto con Boca y su archirrival Colón, el "Tatengue" es uno de los tres equipos que todavía no estamparon la derrota en lo que va del certamen. Hasta el momento, los de la ciudad de Santa Fe llevan tres empates, siendo contra Gimnasia el último logrado por 1-1, y dos victorias la marca que posee actualmente. Por ahora, los liderados por el "Vasco" Juan Manuel Azconzábal van sextos con 9 puntos, a uno de Defensa y Justicia y Lanús, y tres por debajo de los punteros Independiente y Vélez.

Desde la Superliga que no se miden estos equipos, donde Newell's ganó en su casa contra Unión por 2-0 con goles de Facundo Nadalin y Lucas Albertengo en Rosario el 17 de agosto de 2019. Unión no logra imponerse oficialmente desde el 4 de junio de 2017, cuando se impuso por 2-1 con tantos de Nelson Acevedo y Rodrigo Erramuspe, con igualdad previa de Nereo Fernández en contra. Pero el "Tate" no logra llevarse tres puntos del ex Coloso del parque hace mucho tiempo. El 15 de septiembre de 2002, precisamente, ganaron por la mínima gracias a la anotación de Martín Perezlindo.

Día y Horario: ¿Cuándo se enfrentarán Newell's y Unión por la Copa de la Liga Profesional?

El partido de Newell's y Unión se realizará este viernes 19 de febrero en el Estadio Marcelo Bielsa.

Horario por países:

Argentina: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas PT / 18:00 horas ET

¿Cómo seguir la transmisión del encuentro?

El juego lo podrás seguir desde la señal de TNT Sports en Argentina y Fanatiz en los demás países.

