No es enganche: Sergio Peña habló de su posición favorita en el campo

Sergio Peña es uno de los peruanos que mejor le está yendo en Europa. A pesar de que su equipo está peleando el descenso en Países Bajos, el volante destaca.

Es titular indiscutible en el Emmen y suena para otros equipos de aquel país. Además, gracias a él, tres peruanos más se sumaron a esta institución: Araujo, La Torre y Rhyner.

Justamente en Movistar Deportes, se refirió al primero: "Miguel Araujo ha hecho todo tipo de goles. Con el hombro, la cabeza, de tiro libre. En el último partido le sacaron dos en la línea. Está bastante bien".

Por otro lado, no dejó pasar el tema Selección: "Me ha tocado estar y no estar convocado. Cuando no he estado, he intentado buscar el lado positivo. Estamos tan involucrados que no pensamos en que no podemos llegar al Mundial".

A su vez, también se refirió a su posición ya que muchas veces se le compara con Cueva: "Prefiero jugar de 8. Si me das a elegir entre 6 y 10, prefiero jugar de 6. De enganche es mucho jugar de espaldas. Para el juego que yo tengo, que es lanzar, es mejor estar de frente".

Así, el mediocampista se expresó en su entrevista con el mago Plomo. Ahora, tendrá que seguir enfocándose para ser llamado. Para marzo, podía ser su momento, sin embargo todo quedó postergado ¡A esperar y trabajar!

