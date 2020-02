Se cumplió una fecha más de la liga colombiana y el canal Premium que transmite los partidos al parecer no mejora su rating.

La cuenta de Twitter 'Rating Colombia', dio a conocer los números de audiencia que dejó la quinta fecha en el canal Win Sports+.

El partido que más marcó fue el de Patriotas vs Independiente Santa Fe con 1.1, este fue el único juego que superó al menos un punto de rating.

El segundo duelo de nuestro fútbol más visto fue el de Envigado vs Atlético Bucaramanga con 0.8, mientras que el tercero fue Rionegro Águilas vs Deportes Tolima con 0.5.

Los juegos más llamativos de la fecha que eran Nacional vs Cali, América vs Medellín y Junior vs Once Caldas marcaron 0.

Aquí la lista completa:

