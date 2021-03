No va: uno de los destinos que sonaba para Jefferson Farfán fue descartado

Jefferson Farfán ya no es ningún jovencito. La Foca, por el contrario, cumple 37 años este 2021 y además no está del todo sano. Las lesionen lo tienen sin jugar regularmente hace casi dos años.

Por eso, hoy, la Foquita se encuentra en Lima entrenando en la Videna. Suena en un montón de clubes, sin embargo nada se termina cerrando. Los días, mientras tanto, siguen pasando.

Él mismo descartó la posibilidad de volver al fútbol peruano. Las alternativas del exterior eran las siguientes: Brasil, Estados Unidos o Arabia Saudita.

En las últimas horas, una periodista brasileña descartó su llegada a su país. "Acá los clubes brasileños se preocupan mucho por el tema de lesiones. Farfán es un jugador que ha pasado por mucho, y estuvo mucho tiempo sin jugar. Acá los exámenes son muy grandes y hay jugadores que pasan por dos o tres días. Farfán no es un jugador barato y es un jugador que viene de algunos problemas físicos, es una apuesta complicada por eso", señaló Raisa Simplicio.

Sobre las opciones que se barajó, dijo lo siguiente: "El nombre de Farfán estuvo relacionado en Flamengo mucho tiempo atrás cuando Paolo Guerrero jugaba en Flamengo, pero hoy por hoy, Flamengo busca un perfil distinto".

"En el caso de Fluminense, me dijeron que fue ofrecido hace meses atrás y tampoco pasó nada. Fluminense está en una situación complicada ya que no tiene mucha plata y no puede hacer grandes inversiones en este momento", complementó después. Así, las puertas del país de la samba parecen cerradas ¡A seguir buscando!

