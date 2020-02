Los Cremas tienen una obsesión en este 2020: la estrella 27. Hace 7 años que no campeonan y para un equipo grande, esto ya es preocupante.

Por ello, buscan ganar tanto de locales como de visitantes en la Liga 1. Ya tienen 6 puntos en solo dos fechas jugadas y en caso triunfar este sábado, se acomodarían en los primeros lugares.

En la tercera fecha enfrentaron a Carlos Stein en Olmos. Los norteños todavía no suman, pero no por ello no complican a los Merengues. De hecho en un momento igualaron el partido.

Hay que decir, antes, que Urruti abrió el marcador. Luego, los locales los igualaron. Esto, sin embargo, no duró mucho, por la aparición de Donald Millán.

76’: Sale Donald Millán, ingresa Alberto Quintero



Carlos Stein 1-2 @Universitario pic.twitter.com/7E9e4qzsqH — Natalia Delgado (@Nataliaddimi) February 15, 2020

El colombiano anotó de penal. Lo ejecutó cruzado engañando a Banana Ruíz. Con esto, suma ya dos goles en solo tres fechas, un comienz bastante positivo.

Así, los refuerzos cremas vienen dando resultado. Igual, los Cremas tienen que mantener su buen momento. Por ahora, van bien.

GOOOOL de Donald Millán a los 52’



Carlos Stein 1-2 @Universitario pic.twitter.com/S6Ar9ZsCaq — Natalia Delgado (@Nataliaddimi) February 15, 2020

Lee También