Mouche habló sobre la posibilidad de volver a jugar en Boca

Luego de dos años defendiendo los colores de Colo Colo, Pablo Mouche quedó libre a principios de este año. Pese a tener un recorrido más que interesante por el mundo fútbol (supo instalarse y jugar en países como Turquía, Paraguay, Serbia y Brasil), el atacante no logró llegar a un acuerdo con ningún club y terminó quedándose con el pase en su poder.

Mientras espera por la apertura de un nuevo mercado de pases para sentarse a negociar con la dirigencia de algún elenco, Pablo, por lo pronto, sigue entrenándose por su cuenta para mantener su estado físico y no perder rodaje en este impasse.

En diálogo con ESPN, Mouche, en lo que fue una entrevista más que distendida en donde se hablaron de varios aspectos relacionados a su carrera profesional y vida privada, también se hizo eco de los rumores que lo vincularon a Boca en la última ventana de transferencias. "Soné más que nada por un tema de mi pasado en Boca, por la lesión del Toto Salvio...", afirmó.

Dejando en claro que desea tener la posibilidad de sumar un nuevo ciclo en el Xeneize, Mouche, a modo de cierre, exteriorizó: "No es que hubo un contacto directo o un interés formal de la dirigencia. Me hubiese encantado que me llamen. Físicamente estoy muy bien. Para tener la edad que tengo, estoy impecable. En muchos aspectos estoy mejor que cuando era joven".

